اشتية يلتقي أطفالا مرضى بالسرطان وذوي الاعاقة من غزة

يلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، عددا من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع غزة.





واطمأن اشتية على الوضع الصحي للأطفال، مرحبا بزيارتهم، مؤكدا أن أهلنا في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من شعبنا.





وشدد رئيس الوزراء، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على ان الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسات والجمعيات التي ترعى الأطفال من ذوي الإعاقة، إضافة الى بذل كل الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة.





من جانبهم شكر الأطفال والمؤسسات الراعية لهم رئيس الوزراء على الاهتمام، والدعم الذي تقوم به الحكومة لتقديم العلاج لهم.





يشار إلى أن هذه زيارة ترفيهية نظمتها هيئة الشؤون المدنية، للأطفال المرضى للتخفيف من معاناتهم.

























رام الله - دنيا الوطن