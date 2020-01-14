شؤون فلسطينية

أبو الريش: سنشهد تدشين عدة مشاريع الانشائية تمثل نقلة نوعية بالخدمة الصحية

أبو الريش: سنشهد تدشين عدة مشاريع الانشائية تمثل نقلة نوعية بالخدمة الصحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش أن الوزارة ستدشن قريبا جملة من المشاريع الانشائية التي شارفت على الانتهاء، ومشاريع أخرى سيبدأ العمل في تنفيذها تمثل نقلة نوعية في جوهر تقديم الخدمة الصحية، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لعدد من المشاريع الصحية، ضمت وكيل الوزارة المساعد م. اسامة قاسم، وأعضاء لجنة المشاريع .

وأضاف أبو الريش، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، " أن خارطة التطوير والبناء الصحي تزخر بجملة من المشاريع التي نتطلع من خلالها الدفع باتجاه تطوير بيئة العمل وتسهيل وصول وحصول المرضى على خدمة صحية ذات جودة ".

وأشار  الى أن ملف تطوير وتأهيل البنى التحتية في وزارة الصحة هو أحد اهم الأركان التي تعمل الوزارة مع كافة شركاء العمل الصحي بالمضي قدما في تحويل التصورات والمخططات الى واقع كما يتجلى المشهد في مشروع انشاء مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي حيث تتسارع وتيرة العمل وبتسابق مع الزمن، هذا المشروع الذي طال انتظاره وبما يحمله من مكونات ستسهم وبشكل كبير في أن يتلمس الجميع خدمة صحية وفق ارقى المستويات، حيث سيعمل المستشفى الجديد بسعة سريرية 128 سريرا " .

كما وتقدم أبو الريش بالشكر والعرفان الى صندوق التنمية الكويتي والى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات، على دعمهم السخي لمختلف القطاعات الهامة في فلسطين وخاصة القطاع الصحي، كما ووجه بالتحية والتقدير الى الفريق الهندسي المشرف على المشروع وعلى الروح العالية التي يعمل بها الجميع لتتويج هذا المشروع خلال الاشهر القادمة".

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