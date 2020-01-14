شؤون فلسطينية

شقيق الأسير أبو جزر: سلطات الاحتلال أبلغتنا رسمياً بعدم الإفراج عنه

شقيق الأسير أبو جزر: سلطات الاحتلال أبلغتنا رسمياً بعدم الإفراج عنه
ابنة الأسير علاء أبو جزر
خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي
قال محمد أبو جزر، شقيق الأسير علاء أبو جزر: إن "سلطات الاحتلال، أبلغتهم بشكل رسمي، عن عدم الافراج عن الأسير، وإزالة خيمة الاستقبال، وأنهم لم يبلغوهم بأي موعد جديد للإفراج عنه، وتم تحويل الخيمة من الاستقبال للاعتصام".

وأضاف أبو جزر، لـ"دنيا الوطن": "نحن نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والدولية، التي كفلت الأسير، بحقه بإنهاء محكوميته الظالمة من قبل الاحتلال، ليتم الإفراج عنه، ويعود لطفلته التي عاشت محرومة من حنانه، لـ 17 عامًا، ويعود لأبناء شعبه وذويه، بعدما عانى من القهر والظلم في سجون الاحتلال".

وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية، عبر مكتب الرئيس محمود عباس، بقيادة الأمن الوطني، وحركة فتح، وأن هناك حراكاً من قبل وزير شؤون الأسرى والمحررين والقيادة الفلسطينية؛ للضغط على الاحتلال والصليب الأحمر.

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