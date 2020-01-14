شقيق الأسير زهران: سلطات الاحتلال لن تخرجه من العزل لسوء وضعه الصحي

فعالية تضامنية مع الأسير أحمد زهران

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خاص- دنيا الوطن

أكد عادل زهران، شقيق الأسير، أحمد زهران، أن حالة أحمد الصحية، حتى يوم أمس، كانت صعبة جداً، خاصة بعدما خاض (113) يومًا من الاضراب المفتوح، مؤكدًا أن مطلب شقيقه كان إنهاء الاعتقال الإداري قبل 26 من شهر شباط/ فبراير، بعدما عرضوا عليه تمديد الحبس من 4 إلى 6 أشهر.



وقال زهران لـ"دنيا الوطن": إن سلطات الاحتلال، لن تخرج أحمد من العزل؛ بسبب سوء وضعه الصحي، وسينتظر فترة زمنية في (مستشفى كابلان)، ومن ثم سينتقل للرملة، وبعدها لـ (سجن النقب) أو (عوفر)، وأخيرًا إلى (المسكوبية)، مؤكداً، أنه ابتداء من هذه الفترة، وحتى تاريخ 26 شباط/ فبراير، سيتم التحقيق معه من جديد، وإذا لم تثبت أي تهمة عليه، سيتم الإفراج عنه.