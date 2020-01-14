صور: خطأ فادح متعلق بالقرآن الكريم بامتحان لغة عربية يسبب أزمة بمصر

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن ما حدث في هذه الواقعة هو خطأ مطبعي غير مقصود وأن التحقيق جار مع المسؤولين عنه وحرمانهم من وضع الامتحانات مرة أخرى.وكان عدد من منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت نموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية يتضمن خطأ فادحا في السؤال الخامس وجاء نصه قال الله تعالي: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه".