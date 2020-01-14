شؤون فلسطينية

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان: إن السفر للمتبقي من الحافلة الخامسة بالإضافة إلى الحافلتين، السادسة والسابعة من كشف (2020/1).

وشددت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أهمية إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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