هيئة الأسرى: معاناة كبيرة يواجهها الأسرى في فصل الشتاء





وقال مسؤول الإعلام في الهيئة، حسن عبد ربه، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه في فصل الشتاء، تزداد معاناة الأسرى في السجون، وإدارة مصلحة السجون، تمنع إدخال الأغطية والملابس من الخارج أو من خلال هيئة الأسرى، أو الصليب الأحمر، أو الأهالي.





وأضاف: أن مصلحة السجون، تشترط أن يقوم الأسير بشراء الأغطية من داخل (الكانتين) من مصروفه الشخصي.





وشدّد عبد ربه، على أن الانتقال المستمر للأسرى بين السجون المختلفة، يزيد من معاناة الأسرى، خاصة المرضى، مضيفاً أن البقاء في السيارة، تستمر لمدة طويلة، وفي بعض الأحيان، يتم رفض طلب الأسرى، بأخذ الأغطية في التنقل من سجن إلى آخر.

خاص دنيا الوطنأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، في فصل الشتاء.