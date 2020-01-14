أربعة ملايين علبة سجائر يستهلكها قطاع غزة شهرياً بتكلفة 20 مليون دولار

أكد المختص في الشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن الفلسطينيين في قطاع غزة، ينفقون أكثر من 20 مليون دولار شهرياً على السجائر والمعسل.





وأوضح أبو جياب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المدخنين في القطاع، يستهلكون أربعة ملايين علبة سجائر بما يعادل 64 مليون شيكل شهرياً، مشدداً إلى أن ذلك له انعكاسات اقتصادية وصحية على القطاع.





وأشار أبو جياب، إلى أن تكلفة الفاتورة الصحية لهذا المبلغ عالية جداً، كما أنها تؤثر على السيولة النقدية للمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أنها تمثل مصدر دخل لوزارة المالية بغزة.





وأضاف: "تستفيد وزارة المالية في قطاع غزة من هذه العملية عبر مدخول شهري لخزينتها، يصل لستة أو سبعة ملايين دولار شهرياً".

خاص دنيا الوطن