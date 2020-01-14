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أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده عازمة على منع انتهاكات الحكومة السورية، لوقف إطلاق النار في إدلب، إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نقلتها (روسيا اليوم):"ما زال العالم يتفرج على ما يحدث في إدلب، ولا يسعى لإيجاد حل، وقف إطلاق النار في إدلب السورية، يجب أن يجري بطريقة تحول دون تدفق 400 ألف مهاجر على الحدود التركية".

وتابع أردوغان قائلاً: "نحن لا نسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، ليست لدينا طموحات إمبريالية على الإطلاق، عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، هدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا، وضمان مستقبلنا، ومستقبل أشقائنا".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الجمعة الماضي، أنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار، سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتباراً من منتصف ليل 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، في إطار سعي روسيا وتركيا إلى مكافحة الإرهاب، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

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