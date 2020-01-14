هيئة الاستيطان تنوي تقديم خطة لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تعزيز صمود المواطنين

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال، ماضيةٌ في إجراءاتها بتضييق الخناق على المواطنين في محافظة أريحا والأغوار، لدفعهم على الرحيل، لاسيما بعد إنشاء بؤر رعوية بمثابة مزارع، تمهيداً لمستوطنات في قمم التلال والجبال المحيطة بالأغوار.



وأوضح عساف، أن هناك سلسلة فعاليات، سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة، ستكون ذات جدوى، وأهمية كبيرة، ولها مدلولات في دعم صمود المواطنين على أرض الواقع، وكسر قرارات الاحتلال المتمثلة بإعلان مناطق عسكرية مغلقة، ناهيك عن التخطيط لحشد شعبي جماعي على غرار ما حدث في (الخان الأحمر).

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أن الهيئة، ستقدم خطة لمجلس الوزراء، لإقرارها ترتكز على ثلاثة محاور، بتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، عبر إعادة ترميم وبناء ما يتم تخريبه وهدمه، وكذلك حماية ما تقوم به الهيئة عبر تنظيم مجموعة منالفعاليات، وتشكيل مجموعات من نشطاء ومتضامنين دوليين؛ لتوثيق جرائم الاحتلال وفضحها.