محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

قال جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بخطوات محمومة بالأغوار الفلسطينية؛ لخلق وقائع جديدة، ومحاولة يائسة لتهجير المواطنين، والتضييق عليهم في مختلف أوجه الحياة.





جاء ذلك، خلال لقاء موسع ضم مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء وممثلي بلديات محافظة أريحا والأغوار، وبحضور يسرا السويطي، نائب المحافظ، حيث بين أبو العسل، أن سلطات الاحتلال، وممارساتها التعسفية، ازدادت بالآونة الأخيرة في محاولة لترجمة عقلية الاستيطان والتوسع الإسرائيلي، وخطة اليمين الإسرائيلي، بضم الأغوار الفلسطينية، ضاربين بعرض الحائط كل التفاهمات والاتفاقات الدولية، وذلك من خلال أوامر الهدم اليومية، والمداهمات، ومنع حفر الآبار في المناطق الزراعيىة، وإغلاق مناطق ومراعٍ بحجة أنها مناطق عسكرية.







وشدد أبو العسل، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن أوامر الرئيس محمود عباس، وقرارات المجلس الوزراء الفلسطيني، هي توفير كل دعم ممكن ومساعدة لأهالي الأغوار الفلسطينية، ودعم صمودهم بكل ما أوتينا من إمكانيات مادية ومعنوية، وأن المطلوب من الجميع تكثيف جهود دعم الصمود ومقاومة الاحتلال، وإفشال خطط الاحتلال للتوسع الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.





ومن جانبه، بين وليد استيتية، مدير عام الحكم المحلي عن برامج الوزارة لرفع وتأهيل كفاءة المجالس المحلية والبلدية.



رام الله - دنيا الوطنوتطرق إياد حمدان، مدير وزارة السياحة بالمحافظة إلى خطة الوزارة فيما يتعلق بترجمة اعتماد الحكومة أريحا عنقود تنمية سياحي زراعي، ووجود خطة لتأهيل المواقع السياحية، وتجميل المدينة، وتأهيل عدد من المسارات والمرافق السياحية، وإقامة كرنفال سنوي بتكلفة أولية تقدر بـ 60 مليون دولار.وتحدث أحمد الفارس، مدير عام وزارة الزراعة بالمحافظة عن خطة الوزارة في نفس السياق، والتي تتضمن استصلاح أراضٍ زراعية وحصائد مائية، وتشجيع المشاريع الزراعية بالمحافظة والأغوار الفلسطينية.