شؤون فلسطينية

حقيقة صدور تصاريح لمئات التجار لدخول إسرائيل

حقيقة صدور تصاريح لمئات التجار لدخول إسرائيل
تصريح دخول إلى إسرائيل
خاص دنيا الوطن
نفت هيئة الشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد وصلها من الجانب الإسرائيلي، أي قرار بخصوص إصدار 5000 تصريح لتجار فلسطينيين.

وقالت الشؤون المدنية لـ"دنيا الوطن" في تصريح مقتضب: "لم يصلنا أي جديد بهذا الخصوص، ولم نُبلغ من قبل الجانب الإسرائيلي بقضية الـ 5000 تصريح، وخلال الساعات المقبلة ستتضح الصورة أكثر"، متابعًا: "من نشر هذه الأخبار، هي وسائل إعلام إسرائيلية، وهي متضاربة، أحيانًا يقولون 1000 تصريح، وأحيانًا أخرى يقولون 5000 تصريح".

يشار إلى أن وكيل وزارة الشؤون المدنية، صالح الزق، أكد في تموز/ يوليو الماضي، أنه تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي، على رفع عدد تصاريح التجار سارية المفعول إلى (5000) تصريح تاجر.

وأوضح الزق، أنه لوجود بعض العراقيل، وصل عدد التصاريح إلى (4000) تصريح تاجر و(400) تصريح لكبار التجار (BMG).

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت في وقت سابق: إن منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، تلقى تعليمات من المستوى السياسي بمنح 5000 تاجر من قطاع غزة تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية، إلى أن زيادة عدد العمال، سيكون خطوة جدّيّة باتجاه  تقدم التسوية، هذه الخطوة تأتي بعد مجموعة أخرى من الخطوات، كانت خلال الأسابيع الماضية، منها السماح بدخول الأسمدة، الإطارات والغاز، وعدد آخر من السلع التي كان الجانب الإسرائيلي يمنع دخولها في السابق، وإن استمر الهدوء سيسمح للمستوى السياسي بدخول العمال.

أخبار ذات صلة

فتح توضح استراتيجيتها النضالية

فتح توضح استراتيجيتها النضالية

الخارجية والمغتربين: استهداف أراضي قطاع غزة الزراعية عدوان عنصري بامتياز

الخارجية والمغتربين: استهداف أراضي قطاع غزة الزراعية عدوان عنصري بامتياز

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

هيئة الأسرى: معاناة كبيرة يواجهها الأسرى في فصل الشتاء

هيئة الأسرى: معاناة كبيرة يواجهها الأسرى في فصل الشتاء

أربعة ملايين علبة سجائر يستهلكها قطاع غزة شهرياً بتكلفة 20 مليون دولار

أربعة ملايين علبة سجائر يستهلكها قطاع غزة شهرياً بتكلفة 20 مليون دولار

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

هيئة الاستيطان تنوي تقديم خطة لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تعزيز صمود المواطنين

هيئة الاستيطان تنوي تقديم خطة لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تعزيز صمود المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

فتح توضح استراتيجيتها النضالية

فتح توضح استراتيجيتها النضالية

الخارجية والمغتربين: استهداف أراضي قطاع غزة الزراعية عدوان عنصري بامتياز

الخارجية والمغتربين: استهداف أراضي قطاع غزة الزراعية عدوان عنصري بامتياز

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء عبر معبر رفح

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

هيئة الاستيطان تنوي تقديم خطة لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تعزيز صمود المواطنين

هيئة الاستيطان تنوي تقديم خطة لمجلس الوزراء لإقرارها بهدف تعزيز صمود المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

الشرطة تتحرى محاولة سرقة صراف آلي بالخليل وتكشف ملابسات سرقة آخر بالبيرة

الشرطة تتحرى محاولة سرقة صراف آلي بالخليل وتكشف ملابسات سرقة آخر بالبيرة

منوعات

فنانة سورية تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها من دون زفاف

فنانة سورية تفاجئ الجمهور بإعلان زواجها من دون زفاف

شاروخان لا يخلع حذاءه أثناء النوم.. عادات غريبة للمشاهير

شاروخان لا يخلع حذاءه أثناء النوم.. عادات غريبة للمشاهير

ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف سبب وفاة ميرنا المهندس

ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف سبب وفاة ميرنا المهندس

فضيحة في أسرة ابتسام تسكت.. الأم تتهم نجلها بالسرقة والأبن يفجر مفاجأة

فضيحة في أسرة ابتسام تسكت.. الأم تتهم نجلها بالسرقة والأبن يفجر مفاجأة

خمس مفاجآت فجرتها زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم في أول ظهور إعلامي

خمس مفاجآت فجرتها زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم في أول ظهور إعلامي

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ&#34;البلطجة&#34;

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ"البلطجة"

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

عربي

عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية وسط استعدادات لمسيرة &#34;الإنذار الأخير&#34;

عراقيل حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية وسط استعدادات لمسيرة "الإنذار الأخير"

أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

رئيسا المخابرات التركية والسورية يجتمعان رسمياً لأول مرة منذ سنوات

رئيسا المخابرات التركية والسورية يجتمعان رسمياً لأول مرة منذ سنوات