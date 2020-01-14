نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن كافة سجون الاحتلال غير قانونية، وغير صالحة للحياة الآدمية، مشيراً إلى أن القانون الدولي، يخصص للأسير مساحة ثمانية أمتار مربعة، بينما مخصص حكومة الاحتلال

للأسير الفلسطيني 1.8 متر مربع في مخلفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية، التي تضع شروطاً خاصة لأسرى الحرب.



من جهة ثانية، قال رئيس نادي الأسير: إن الاتفاق الذي أوقف بموجبه الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 113 يوماً، يقضي بأن يكون الاعتقال الإداري الأخير بحقه، وأن يتم الإفراج عنه في 25 من شباط/ فبراير المقبل، واصفاً ذلك بالانتصار الكبير.



وفيما يتعلق برفض الاحتلال الإفراج عن الأسير علاء أبو جزر من رفح، والذي تنتهي محكوميته البالغة (17 عاماً) هذا اليوم، أوضح فارس، أن رفض الإفراج عنه جاء بزعم التحقيق معه وعدد من أسرى حركة (فتح) الذين تم نقلهم من سجن (ريمون)

بزعم تعاونهم مع ضابط احتلالي في تهريب هواتف نقالة للأسرى في السجن، مبيناً أنه خلال اليومين القادمين، ستتضح تفاصيل قضيته.





وتعقيباً على نقل 33 أسيراً من سجن (عوفر) إلى سجن (الدامون)، قال رئيس نادي الأسير: إن هذا الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القمعية المتواصلة بحق الأسرى، وتضع الأمور في مرحلة الخطر الشديد.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن جيش الاحتلال، يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة لاستيعاب ما يزيد عن أربعة آلاف أسير، مشيراً إلى أن إدارة سجون الاحتلال، بدأت بتخفيض موازنات السجون، وبالتالي زيادة التضييق على الأسرى، لصالح السجون الجديدة، التي ستعمل على بنائها.