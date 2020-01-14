الشرطة تتحرى محاولة سرقة صراف آلي بالخليل وتكشف ملابسات سرقة آخر بالبيرة

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء: إنها باشرت البحث والتحري، حول محاولة مجهولين، سرقة صراف آلي لأحد البنوك في الخليل.



من جهة أخرى، كشفت الشرطة وبإسناد جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في محافظة رام الله والبيرة، ملابسات سرقة صراف آلي، من قبل مجهولين، فجر الخميس الماضي.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبعد عملية متابعة وبحث من قبل طواقم الأدلة الجنائية في إدارة المباحث العامة وطواقم جهاز المخابرت العامة، تم تحديد هوية عدد من الأشخاص المشتبه بهم، باشتراكهم في جريمة سرقة الصراف الآلي، وتم إحضار عدد منهم وتوقيفهم.



وأضاف: أنه وبسماع أقوالهم، أفادوا بقيامهم بجريمة السرقة، وإخفاء المبلغ المالي المسروق مع شخص آخر، ما زال العمل جارياً لإحضاره.



وأكد ارزيقات، بأنه تم التحفظ على ثلاث مركبات وملابس، تم ارتداؤها وقت التنفيذ، وأدوات استخدمت في خلع غرفة الصراف.

رام الله - دنيا الوطن