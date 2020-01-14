حمدونة: سجون إسرائيل الخاصة بالفلسطينيين مقابر والخاصة بالأسرى الإسرائيليين فنادق

وطالب حمدونة مجموعات الضغط الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة الصليب الأحمر الدولي بالاطلاع على أحوال الأسرى الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال؛ لتوفير شروط حياة متوافقة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية من حيث ظروف الاعتقال أشبه بالمقابر، ومتجاوزة لشروط الحياة الآدمية المستندة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المختصة بأوضاع أسرى الحرب والمعتقلين، في حين أن أوضاع السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالأسرى الجنائيين والأمنيين اليهود، أشبه بالفنادق، رغم أن الجهة المسؤولة عن السجون للجهتين هى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.وأشار حمدونة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة الشاملة لزيادة أعداد المعتقلات والسجون في داخل دولة الاحتلال، وفق ما ذكرت القناة 7 العبرية بالأمس، لاستيعاب 4000 أسير، وفقاً للخطة طويلة الأجل، على الرغم من وجود 30 معتقلاً، ومركز احتجاز لا تتناسب مع الظروف المعيشية وفق القناة، مؤكداً أن سياسة سلطات الاحتلال القديمة الجديدة، هو تجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون قديمة غير صالحة للحياة، في حين تجمع الأسرى اليهود في سجون جديدة ذات طبيعة حياة مختلفة من حيث شروط الحياة.وأضاف حمدونة أن دولة الاحتلال تتعامل بعنصرية حيث أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية توفر حياة مناسبة للأسرى اليهود من حيث المساحة والتهوية، والاهتمام الطبى، والزواج، والعمل، والخروج للعطل والاجتماع بالأهل والزيارات الخاصة، واحترام الشعائر الدينية والمناسبات والخروج الدائم للنزهة وادخال معظم المطالب من الأهالى وعبر الزيارات والكانتين والحصول على الافراج ضمن قانون (ثلثى المدة والعفو)، والتعليم وأشكال الرفاه من حيث توفير المكتبات وأدوات الرياضة ووسائل الترفيه والقنوات الفضائيات، والاتصال التلفونى، وغير ذلك من امتيازات، إلا أنها تتعامل بعدائية وانتقام مع الأسرى الفلسطينيين الذين يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية كسياسة الاستهتار الطبي بحق ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادىء الأساسية لمعاملة الأسرى، وممارسة التعذيب النفسى والجسدى في أقبية التحقيق، والأحكام الردعية والمنع من الزيارات، والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي لفترات غير معلومة، وتلفيق التهم والملفات السرية لتبرير الاعتقال الادارى بلا لائحة اتهام، وحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وانتشار الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من السجون والمعتقلات، بالاضافة للاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات، وغير ذلك من تضييقات.