شؤون فلسطينية

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً
صلاح خلف وأبو الهول والعمري
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان، في الذكرى الـ 29 لاستشهاد القادة المؤسسين صلاح خلف (أبو اياد)، وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وفخري العمري، التي تصادف اليوم: إن هؤلاء الشهداء، عملوا على تعزيز الهوية الوطنية، ولم الشمل، وحولوا قضيتنا إلى ثورة معاصرة، حققت إنجازات بعدما أرادوا لها أن تكون قضية إغاثية، وغرسوا بأجيالنا حب الوطن والإيمان
 بأن ثمن قضيتنا هو الدماء.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن الشهداء الثلاثة، تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً، يجب على الجيل الشاب، أن يقرأه، مطالبا شعبنا بأن يمضي على درب الحرية، ومسيرة دحر الاحتلال، وإقامة الدولة.

وتابع رضوان: أدركنا منذ عام 1965 أن هناك من يحاول سلب القرار الفلسطيني، الذي يصب بصالح شعبنا، وخضنا معارك لذلك، مشيراً إلى أن شعبنا لديه وعي وطني، ويستطيع أن يمضي قدماً نحو ثوابته الوطنية.

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