قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن الشهداء الثلاثة، تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً، يجب على الجيل الشاب، أن يقرأه، مطالبا شعبنا بأن يمضي على درب الحرية، ومسيرة دحر الاحتلال، وإقامة الدولة.





وتابع رضوان: أدركنا منذ عام 1965 أن هناك من يحاول سلب القرار الفلسطيني، الذي يصب بصالح شعبنا، وخضنا معارك لذلك، مشيراً إلى أن شعبنا لديه وعي وطني، ويستطيع أن يمضي قدماً نحو ثوابته الوطنية.

بأن ثمن قضيتنا هو الدماء.