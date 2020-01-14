العجوري: فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67، بانتظار موقف موحد من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.





وأشار العجوري إلى أنه جرى نقاش مسارات التعاون ما بين فلسطين وفنلندا، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه، منوهاً إلى أن فنلندا بصدد زيادة مساعداتها المقدمة لفلسطين.



وأضاف سفير فلسطين لدى فنلندا: أن جادو طلبت من فنلندا التدخل من أجل الضغط على إسرائيل؛ للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووعدت بالتحرك بهذا الاتجاه.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى فنلندا، تيسير العجوري: إن وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو، طالبت خلال جلسة مشاورات عقدت ما بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والفنلندية، الحكومة الفنلندية بالاعتراف بدولة فلسطين، والتدخل لوقف معاناة شعبنا جراء إجراءات الاحتلال.