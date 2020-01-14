شؤون فلسطينية

العجوري: فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67

العجوري: فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67
سفير فلسطين في فنلندا
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى فنلندا، تيسير العجوري: إن وكيل وزارة الخارجية والمغتربين د. أمل جادو، طالبت خلال جلسة مشاورات عقدت ما بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والفنلندية، الحكومة الفنلندية بالاعتراف بدولة فلسطين، والتدخل لوقف معاناة شعبنا جراء إجراءات الاحتلال.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67، بانتظار موقف موحد من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.

وأشار العجوري إلى أنه جرى نقاش مسارات التعاون ما بين فلسطين وفنلندا، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه، منوهاً إلى أن فنلندا بصدد زيادة مساعداتها المقدمة لفلسطين.

وأضاف سفير فلسطين لدى فنلندا: أن جادو طلبت من فنلندا التدخل من أجل الضغط على إسرائيل؛ للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووعدت بالتحرك بهذا الاتجاه.

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

الشرطة تتحرى محاولة سرقة صراف آلي بالخليل وتكشف ملابسات سرقة آخر بالبيرة

الشرطة تتحرى محاولة سرقة صراف آلي بالخليل وتكشف ملابسات سرقة آخر بالبيرة

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق في الحفريات أسفل الأقصى ومحيطه

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق في الحفريات أسفل الأقصى ومحيطه

حمدونة: سجون إسرائيل الخاصة بالفلسطينيين مقابر والخاصة بالأسرى الإسرائيليين فنادق

حمدونة: سجون إسرائيل الخاصة بالفلسطينيين مقابر والخاصة بالأسرى الإسرائيليين فنادق

هيئة الأسرى: اتفاق بتحويل الأسير زهران للتحقيق

هيئة الأسرى: اتفاق بتحويل الأسير زهران للتحقيق

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج &#34;طموح 2&#34;

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب برنامج "طموح 2"

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

محافظ أريحا: سلطات الاحتلال تنفذ خطوات لخلق وقائع ومحاولة لتهجير المواطنين

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

نادي الأسير: جيش الاحتلال يعكف على إنشاء أربعة معتقلات جديدة

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق في الحفريات أسفل الأقصى ومحيطه

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق في الحفريات أسفل الأقصى ومحيطه

حمدونة: سجون إسرائيل الخاصة بالفلسطينيين مقابر والخاصة بالأسرى الإسرائيليين فنادق

حمدونة: سجون إسرائيل الخاصة بالفلسطينيين مقابر والخاصة بالأسرى الإسرائيليين فنادق

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً

قيادي بـ (فتح): الشهداء خلف وأبو الهول والعمري تركوا فينا إرثاً تاريخياً وطنياً

العجوري: فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67

العجوري: فنلندا جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67

الزراعة: الاحتلال يرش مبيدات من الطائرات على المناطق الزراعية شرقي القطاع

الزراعة: الاحتلال يرش مبيدات من الطائرات على المناطق الزراعية شرقي القطاع

منوعات

شاروخان لا يخلع حذاءه أثناء النوم.. عادات غريبة للمشاهير

شاروخان لا يخلع حذاءه أثناء النوم.. عادات غريبة للمشاهير

ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف سبب وفاة ميرنا المهندس

ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف سبب وفاة ميرنا المهندس

فضيحة في أسرة ابتسام تسكت.. الأم تتهم نجلها بالسرقة والأبن يفجر مفاجأة

فضيحة في أسرة ابتسام تسكت.. الأم تتهم نجلها بالسرقة والأبن يفجر مفاجأة

خمس مفاجآت فجرتها زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم في أول ظهور إعلامي

خمس مفاجآت فجرتها زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم في أول ظهور إعلامي

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ&#34;البلطجة&#34;

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ"البلطجة"

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

فيديو جديد يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع

فيديو جديد يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع

عربي

أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

أردوغان: سنمنع انتهاكات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في إدلب

العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

رئيسا المخابرات التركية والسورية يجتمعان رسمياً لأول مرة منذ سنوات

رئيسا المخابرات التركية والسورية يجتمعان رسمياً لأول مرة منذ سنوات

لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداده كامل المتأخرات

لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداده كامل المتأخرات