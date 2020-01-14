الزراعة: الاحتلال يرش مبيدات من الطائرات على المناطق الزراعية شرقي القطاع
خاص دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة، بغزة اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم برش مبيدات ضارة من الطائرات على المناطق الزراعية الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع.
أكدت وزارة الزراعة، بغزة اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم برش مبيدات ضارة من الطائرات على المناطق الزراعية الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أدهم بسيوني، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن هذه المبيدات التي يتم رشها من قبل الاحتلال غير معروفة، ونحن نتحدث عن ذروة المحاصيل الورقية، والحقلية، ومحاصيل الخضار.
وأضاف: في المناطق الحدودية، يمنع الاحتلال الإسرائيلي، زراعة الأشجار، والمزارعونم يقومون بزراعة المحاصيل غير المرتفعة، وعندما يحاول المزارع استغلال هذه الأراضي، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، برشها بالمبيدات.
التعليقات