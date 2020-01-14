"المالية" بغزة تُوضح حقيقة الارتفاع في سعر اسطوانة الغاز
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية، بغزة، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول رفع تسعيرة أسطوانة الغاز".
وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية: أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام وصفحات (فيسبوك) حول آلية وحسبة جديدة لأسعار الغاز المصري، لا أصل لها، وهي معلومات خرافية لا صحة لها، وفق تعبيره.
وقال بكر: اعتباراً من يوم الخميس المقبل، سيتم توريد الغاز المصري إلي قطاع غزة، فيما جرت مفاوضات مع المصريين حول استئناف التوريد لغزة، بنفس الأسعار السابقة.
وشدّد مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، على أن سعر أسطوانة الغاز للمستهلك، لا تتجاوز 55 شيكلاً.
قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية، بغزة، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول رفع تسعيرة أسطوانة الغاز".
وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية: أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام وصفحات (فيسبوك) حول آلية وحسبة جديدة لأسعار الغاز المصري، لا أصل لها، وهي معلومات خرافية لا صحة لها، وفق تعبيره.
وقال بكر: اعتباراً من يوم الخميس المقبل، سيتم توريد الغاز المصري إلي قطاع غزة، فيما جرت مفاوضات مع المصريين حول استئناف التوريد لغزة، بنفس الأسعار السابقة.
وشدّد مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، على أن سعر أسطوانة الغاز للمستهلك، لا تتجاوز 55 شيكلاً.
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