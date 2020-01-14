"المالية" بغزة تُوضح حقيقة الارتفاع في سعر اسطوانة الغاز



وشدّد مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، على أن سعر أسطوانة الغاز للمستهلك، لا تتجاوز 55 شيكلاً.



رام الله - دنيا الوطنقال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية، بغزة، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول رفع تسعيرة أسطوانة الغاز".وأضاف في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية: أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام وصفحات (فيسبوك) حول آلية وحسبة جديدة لأسعار الغاز المصري، لا أصل لها، وهي معلومات خرافية لا صحة لها، وفق تعبيره.وقال بكر: اعتباراً من يوم الخميس المقبل، سيتم توريد الغاز المصري إلي قطاع غزة، فيما جرت مفاوضات مع المصريين حول استئناف التوريد لغزة، بنفس الأسعار السابقة.