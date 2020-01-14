تقرير استخبارتي يكشف النقاب عن هشاشة الوضع الأمني بالضفة الغربية





وبين التقرير، الذي أعده "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب" وترجمه (عكا للشؤون الإسرائيلية) بأن الهدوء النسبي في الضفة الغربية العام الماضي 2019 (خداع).



وجاء في التقرير، أن العام الماضي، شهد انخفاضاً في عدد العمليات المنفذة، وهي 34 عملية، بينما نقل عن رئيس جهاز (الشاباك) قوله، بأنه جرى إحباط تنفيذ 450 عملية كبيرة خلال العام الماضي، ونسبة كبيرة منها كانت بتوجيهات من نشطاء حماس في قطاع غزة، حيث تقوم حركة حماس بجهود مضنية سعياً لنقل تجربتها العسكرية في قطاع غزة للضفة الغربية، وفق ما جاء بالتقرير.



وحول الأسباب الأخرى التي تقف خلف انخفاض العمليات في العام الماضي، لفت التقرير إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب من بينها انشغال المواطن الفلسطيني، وإشغاله في لقمة العيش، بالإضافة لعدم مبالاة الشارع الفلسطيني؛ لمحاولات إخراجه في تظاهرات في مناسبات وطنية فلسطينية، وغيرها، وفق التقرير.



ومع ذلك شدد التقرير على استمرار الشارع الفلسطيني في دعم منفذي العمليات، ورفع مكانتهم داخل المجتمع، ومنحهم الغطاء والإيواء، حال تنفيذهم للعمليات ومساعدتهم في الهرب من قوات الجيش، حيث يحظى منفذو العمليات بإعجاب كبير لدى شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، ويتحولون إلى نموذج يُحتذى به، ويحاول آخرون استلهام تجربتهم وتقليدهم.

رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير استخباري إسرائيلي، النقاب عن هشاشة الوضع الأمني في الضفة الغربية، معتبراً أن حالة الهدوء النسبي، التي ظهرت في العام 2019 مخادعة.