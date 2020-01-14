شؤون فلسطينية

ما شكل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة

ما شكل المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة
منخفض - أرشيف
خاص دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفرقة على كل المناطق، يوم الجمعة، والأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وقال مدير الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد في تصريحات لـ"دنيا الوطن": سيكون هناك أمطار متفرقة من الجمعة وحتى الاثنين، حيث أمطار محلية يوم الجمعة بعد الظهر، فيما ستتكثف أيام السبت والأحد والاثنين.

وتابع: المنخفض الجوي في هذه الأيام ضعيف، واحتمال هبوب رياح قوية ضعيفة جداً، مشدداً على أنه حتى الآن لا يوجد في الأفق أي منخفض جوي قوي، يمكن أن يضرب الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الأربعاء، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.  

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