إدارة المرور تُصدر تنبيهاً بشأن إغلاقات بعض الشوارع بغزة





وأضافت في تصريح صحفي: أنه سيتم سير المركبات باتجاهين عبر (السايد) الشمالي، مع تواجد لضباط شرطة المرور والنجدة؛ لتسهيل حركة السير في المكان.





‏كما نبهت إلى أنه سيكون هناك إغلاق جزئي أمام ‎الحركة المرورية، بدءًا من "مفترق ضبيط حتى شارع بور سعيد، مفترق الشعبية"، لوجود أعمال على الطريق تستمر 24 ساعة.

وقالت: على مستخدمي الطريق، القيادة بحذر وتمهل؛ لتفادي وقوع حوادث سير، شاكرين تعاونكم معنا.

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، إن شارع الوحدة بغزة، وتحديداً (السايد) الجنوبي، حتى مفترق الشعبية، سيشهد إغلاقاً كلياً، لوجود أعمال "ترميم وصيانة للشارع".