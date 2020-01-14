إدارة المرور تُصدر تنبيهاً بشأن إغلاقات بعض الشوارع بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، إن شارع الوحدة بغزة، وتحديداً (السايد) الجنوبي، حتى مفترق الشعبية، سيشهد إغلاقاً كلياً، لوجود أعمال "ترميم وصيانة للشارع".
قالت إدارة المرور والنجدة، إن شارع الوحدة بغزة، وتحديداً (السايد) الجنوبي، حتى مفترق الشعبية، سيشهد إغلاقاً كلياً، لوجود أعمال "ترميم وصيانة للشارع".
وأضافت في تصريح صحفي: أنه سيتم سير المركبات باتجاهين عبر (السايد) الشمالي، مع تواجد لضباط شرطة المرور والنجدة؛ لتسهيل حركة السير في المكان.
كما نبهت إلى أنه سيكون هناك إغلاق جزئي أمام الحركة المرورية، بدءًا من "مفترق ضبيط حتى شارع بور سعيد، مفترق الشعبية"، لوجود أعمال على الطريق تستمر 24 ساعة.
وقالت: على مستخدمي الطريق، القيادة بحذر وتمهل؛ لتفادي وقوع حوادث سير، شاكرين تعاونكم معنا.
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