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العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

العراق: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية
القوات الأمريكية المتواجدة في العراق
رام الله - دنيا الوطن
قال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي: إن بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق؛ لمواصلة القتال ضد (تنظيم الدولة)، مؤكدًا أن الحكومة العراقية، ستدعم تصويت البرلمان، والذي جرى في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، والخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قاسم سليماني، وقيادي في الحشد الشعبي في غارة أمريكية.

وكان إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، وفق (سي ان ان): إنه "على الرغم من أن البرلمان العراقي أصدر توصية برحيل القوات الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد تنظيم الدولة".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية، يجب أن تنسحب من العراق، القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية، ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق".

وأضاف: "لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات، والحكومة على المسار الصحيح؛ لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت في بيان على لسان المتحدثة باسمها مورغان أورتاغوس، "استمرار شراكة الولايات المتحدة مع العراق"، وذلك على خلفية مطالبة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لوزير الخارجية مايك بومبيو، بوضع آليات لبدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأضافت أورتاغوس، في بيان الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي "في هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية، وليس لمناقشة انسحاب القوات".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق "لمواصلة الكفاح ضد تنظيم الدولة، نحن ملتزمون بحماية الأمريكيين والعراقيين وشركائنا في التحالف".

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