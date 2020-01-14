الشعبية بالسجون: انتصار زهران صعفة لجهاز الشاباك

هنأت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، الحركة الأسيرة، بانتصار الأسير احمد زهران في معركته ضد الاحتلال، مؤكدة أن هذا الانتصار، يمثل صعفة لجهاز (الشاباك) الإسرائيلي، ومصلحة السجون، الذين حاولوا بكل أساليبهم القمعية والوحشية، الضغط عليه؛ لإنهاء إضرابه والتسليم بالأمر الواقع.





وأشارت الجبهة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه"، إلى أن هذا الانتصار، يشكل حلقة في سلسلة المعارك التي تخوضها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.





وأوضحت المنظمة، أن زهران خاض على مدار 114 يوماً، وقبلها بشهور 35 يوماً، ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد السجان الإسرائيلي، لافتة إلى أنه لم تستطع كل أساليب التعذيب والعزل والضغط، أن توقف هذه المعركة، والتي تؤكد أن زهران قائد صلب، وسليل مدرسة الجبهة الشعبية الثورية، منوهة في الوقت ذاته، إلى أنه نجح من خلال خوضه أطول إضراب عرفته السجون، تقديم نموذج نضالي رفيع.





وجاء نص البيان كالتالي..







انتزع القائد الجبهاوي أحمد زهران مساء أمس الاثنين بإرادته وعزيمته الصلبة حريته من بين أنياب السجان الصهيوني بعد ملحمة إضراب اسطورية استمرت 114 يوماً، حيث قرر ما يُسمى جهاز الشاباك أمس الخضوع لإرادة الرفيق بالإعلان عن عدم التجديد الإداري له، فقد كثف مساء أمس الاثنين ممثلون عن منظمة الجبهة بريمون مفاوضاتهم الماراثونية مع ممثلين من جهاز الشاباك، وبعدها تم الاتفاق حينها على أن ينهي الرفيق زهران إضرابه وعدم التمديد له مرة أخرى، وأن ينال حريته في تاريخ 25/2/2020.





وبناءً على ذلك تواصل ممثل الجبهة مع الرفيق زهران هاتفياً لإبلاغه بتفاصيل الاتفاق.

رام الله - دنيا الوطنإننا في قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، وعلى إثر انتصار إرادة رفيقنا أحمد زهران على السجان الصهيوني، نؤكد على التالي:1) نهنئ جماهير شعبنا والحركة الأسيرة ورفيقات ورفاق زهران وعائلته المناضلة بهذا الانتصار الهام، والذي يُمثل صفعة لما يُسمى جهاز الشاباك الصهيوني ومصلحة السجون، والذين حاولوا بكل أساليبهم القمعية والوحشية الضغط على الرفيق من أجل إنهاء إضرابه، والتسليم بالأمر الواقع.2) يُشكّل هذا الانتصار حلقة في سلسلة المعارك الخالدة التي تخوضها الحركة الأسيرة في أفران الصهاينة.3) خاض رفيقنا القائد أحمد زهران وعلى مدار 114 يوماً وقبلها بشهور 35 يوماً ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد السجان الصهيوني، ولم تستطع كل أساليب التعذيب والعزل والضغط أن توقف هذه المعركة البطولية، والتي تؤكد أن الرفيق زهران قائد صلب وسليل مدرسة الجبهة الشعبية الثورية، ونجح من خلال خوضه أطول إضراب عرفته السجون تقديم نموذج نضالي رفيع.4) تحية فخر واعتزاز لرفاقنا في منظمة الجبهة في السجون وفي مقدمتها مسئولها الرفيق القائد وائل الجاغوب، والذين ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الرفيق زهران الإضراب المفتوح عن الطعام، أبدوا جاهزية وتضحوية عالية، وخاضوا معركة إسناد بطولية دخل خلالها مئات الرفاق الإضراب، كما نظموا حوارات ماراثونية واتصالات تلفونية مع رفيقهم زهران بالمستشفى للاطمئنان عليه. وكانوا يستعدون لمعركة استراتيجية في حال عدم استجابة السجان لمطالب رفيقنا العادلة.5) تشيد منظمة فرع الجبهة الشعبية بالرفيق الأسير جميل عنكوش وخطيبته الأسيرة المحررة صمود كراجة واللذين خاضا الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً للرفيق زهران.6) نثمن كل الفعاليات التضامنية والإسنادية مع الرفيق أحمد زهران والأسرى وخاصة في قطاع غزة.7) يجب أن تتحمّل الجهات الرسمية في السلطة المسئولية من أجل طرح قضية الأسرى في المحافل الدولية واعتبارها أولوية وطنية، وندين صمت وتواطؤ المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي مع الاحتلال.8) نؤكد أن معركة الحركة الأسيرة ضد السجان الصهيوني متواصلة، وهذا يستوجب من جميع أبناء شعبنا وقواه ومؤسساته تشكيل حاضنة وطنية وشعبية للوقوف إلى جانب نضالات الأسرى، وصولاً لانتزاع حريتهم.9) سنواصل في منظمة الجبهة بالسجون نضالنا ومعاركنا حتى كسر سياسة الاعتقال الإداري.