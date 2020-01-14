دولي

بريطانيا: لا نريد صراعاً مع إيران.. ولتحل "صفقة ترامب" مكان الاتفاق النووي

بريطانيا: لا نريد صراعاً مع إيران.. ولتحل "صفقة ترامب" مكان الاتفاق النووي
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من منع إيران من حيازة سلاح نووي، معتبراً أنه إذا "تخلينا عن الاتفاق النووي؛ فسنحتاج لبديل"، داعياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني باتفاق جديد.

وقال في تصريحات نقلتها (رويترز): "إذا كنا سنتخلص من الاتفاق النووي مع إيران، فلنستبدله بـ (صفقة ترامب)، وسيكون ذلك وسيلة رائعة للمضي قدماً".

وأكد أن بلاده لا تريد صراعا عسكرياً بين الغرب وإيران، مشيراً إلى أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني "ليس من فعلنا".

وحض جونسون على تهدئة التوتر في المنطقة، وقال: "لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران".

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