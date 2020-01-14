الخارجية الروسية: حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاقية التسوية في ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قائد "الجيش الوطني" الليبي، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.



وأكدت وزارة الخارجية وفق (تاس) ، بعد يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية.