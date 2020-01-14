فتح باب تسجيل الأحزاب الإسرائيلية التي ستخوض الانتخابات المقبلة





في السياق، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، جلسة بمشاركة رؤساء أحزاب اليمين، وذلك في أعقاب قرار اللجنة المنظمة البرلمانية، يوم أمس، تشكيل لجنة تُناط بها مهمة مناقشة طلب حصانته.





وقد انتقد نتنياهو بشدة هذا القرار، وينوي حزب (الليكود) التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للالتماس ضد قرار اللجنة المنظمة للكنيست.



وكان حزبا (ميرتس) و(العمل جيسر) أعلنا عن خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، يترأسها عمير بيرتس، رئيس العمل.



وقد أسفر هذا التحالف عن تراجع ترتيب عيساوي فريج من (ميرتس) إلى المركز 11 ضمن هذه القائمة.



ويشير استطلاع للرأي العام، أن القائمة الجديدة، كانت ستحصل على تسعة مقاعد لو أجريت الانتخابات حالياً.

رام الله- دنيا الوطنيفتح في "كنيست" بإسرائيل ظهر اليوم، باب تقديم طلبات ترشح القوائم للانتخابات العامة الوشيكة، والذي يستمر حتى منتصف الليلة المقبلة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن 42 حزباً، طلبت وحصلت على استمارات الترشيح، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، زيادة عدد مراقبيها من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، وكذلك عدد الكاميرات، التي ستوثق عملية فرز الأصوات.