حماس: انتصار الأسير زهران بمعركته تجسيد لقدرة الفلسطيني على قهر المحتل

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تعليق الأسير أحمد زهران، إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "انتصار الرفيق أحمد زهران في معركته ضد السجان الصهيوني، تجسيد لقدرة الثائر الفلسطيني على قهر المحتل، وكسر عنجهيته، وكشف عجزه أمام الصمود الأسطوري لأسرانا الأبطال".



وأضافت: "يسجل الأسير أحمد زهران، نصراً جديداً للحركة الأسيرة في معركة الإرادات مع السجان، وهي خطوة على طريق النصر الكبير، بتحرير كل أسرانا من سجون الاحتلال".



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أمس الاثنين: إن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور رئيس الوحدة القانونية في الهيئة المحامي جواد بولس.

رام الله - دنيا الوطن