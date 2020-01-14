شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.58% خلال 2019

الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين بنسبة 1.58% خلال 2019
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.58% خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.38%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.43%، وأسعار الأرز بنسبة 3.56%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.29%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.77%، رغم انخفاض أسعار البيض الطازج بمقدار 12.75%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.99%.

وبحسب تقرير للاحصاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، فقد سجلت رسوم التعليم العالي ارتفاعاً بنسبة 1.70%، في حين سجلت أسعار ملابس الأطفال انخفاضاً مقداره 12.62%، كذلك تراجعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 14.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.48%.

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.81% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 17.96%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.13%، وأسعار الأرز بنسبة 7.11%، وأسعار الدرنيات بنسبة 6.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.90%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.34%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.15%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.75%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض الطازج بمقدار 16.64%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 3.47%.

في سياق، آخر، سجلت رسوم التعليم العالي ارتفاعاً نسبته 2.69%، في المقابل انخفضت أسعار ملابس الأطفال بمقدار 12.52% خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في القدس ارتفاعاً نسبته 1.37% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10.44%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.02%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 7.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.16%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.93%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 2.65%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 5.51%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.44%.

سجلت رسوم التعليم الثانوي ارتفاعاً بنسبة 4.64%، في المقابل انخفضت أسعار ملابس الأطفال بمقدار 30.31%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.38%.

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة ارتفاعاًً نسبته 0.40% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 5.50%، كما ارتفعت أسعار ملابس الأطفال بنسبة 2.93%، في المقابل سجلت أسعار الأدوية انخفاضاً مقداره 5.36%.

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