سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه





يأتي ذلك، بعد أن أمضى (18 عاماً) في معتقلات الاحتلال، وحولته للتحقيق في مركز معتقل تحقيق (المسكوبية)، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، أعادت اعتقال العديد من أسرى القدس لحظة الإفراج عنهم، وحولتهم للتحقيق، وأفرجت عنهم لاحقاً بشروط، في محاولة لسرقة فرحتهم وعائلاتهم بالحرية.





رام الله - دنيا الوطنأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير المقدسي، إسماعيل عفانة، لحظة الإفراج عنه من معتقل (النقب الصحراوي).