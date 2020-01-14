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شؤون فلسطينية

إدارة المرور: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية
حادث سير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الثلاثاء: إنه تم تسجيل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير.

وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" أنه نتج عن هذه الحوادث ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.

وفيما يتعلق بحالة الطرق، اليوم، قالت إدارة المرور والنجدة: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وقالت: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق. 

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