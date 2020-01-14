لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداده كامل المتأخرات

الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أنّ لبنان استعاد حقّه بالتصويت في الجمعية العامّة، بعد أن سدّد كامل المتأخّرات المستحقّة في ذمّته للمنظمة الدولية.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الذي نقلته (فرانس 24) "لقد دفع لبنان للتوّ، بهذه الدفعة، أعيدت للبنان حقوق التصويت بالكامل".



ولم يحدّد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة، لكنّ مصدراً دبلوماسياً قال إنّ المبلغ الذي سدّده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولاراً.



وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان، التي يتم فيها تعليق حقوقه في التصويت.



وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أرسل إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي، خطاباً يقول فيه إنّ على لبنان أن يدفع 459 ألف دولار؛ لاستعادة حقه في التصويت.



وأضاف دوجاريك: "ندرك تمام الإدراك، أنّ الأحداث الأخيرة في لبنان، أدّت إلى صعوبات في النظام المصرفي".



وكانت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي قالت الاثنين: إنّ لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه بالتصويت في الجمعية العامة، جراء تخلّفه عن السداد.



وكتبت مدللي على (تويتر): "دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة، نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته"، مضيفة: "لم يعد لبنان يخضع للمادة 19".