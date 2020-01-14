مستوطن يدهس طالبة في قرية كيسان شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
دهس مستوطن، اليوم الثلاثاء، طالبة أثناء توجهها إلى مدرستها في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان، أحمد غزال، بأن المستوطن دهس الطالبة ياسمين خالد غزال (17 عاماً) عند مدخل القرية، أثناء توجهها إلى مدرستها في بلدة تقوع.
دهس مستوطن، اليوم الثلاثاء، طالبة أثناء توجهها إلى مدرستها في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان، أحمد غزال، بأن المستوطن دهس الطالبة ياسمين خالد غزال (17 عاماً) عند مدخل القرية، أثناء توجهها إلى مدرستها في بلدة تقوع.
وأضاف: أدى ذلك إلى إصابتها برضوض وجروح، وجرى نقلها الى مستشفى اليمامة؛ لتلقي العلاج، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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