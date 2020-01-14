وكيل الأشغال بغزة يتحدث عن إعادة إعمار أبراج (الندى والإيطالي) وتآكل الشاطئ





وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "في أبراج الندى نحن مشرفون على إعادة إعماره، بتمويل من دولة إيطاليا"، مشيراً إلى أن المنحة 16 مليون يورو، 15 مليوناً كقرض حسن، ومليون للأضرار الجزئية".





وتابع: تم الانتهاء من الأضرار الجزئية، 15 مليون يورو لعدة مشاريع، ونحن في صدد إعادة إعمار 111 وحدة سكنية، بدأنا العمل بها، وسلمنا شققاً للمواطنين.





وفيما يتعلق ببرج المجمع الإيطالي، أكد سرحان، أنه تم ترسية العطاء، ونحن بصدد توقيع العقود والبدء بتنفيذ المشروع، متوقعاً أن يبدأ العمل به خلال شهرين، وسيستمر لمدة 18 شهراً.





وفيما يتعلق بموضوع تآكل وانجراف الشاطئ في القطاع، جراء المنخفضات الجوية، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: إن الوزارة، أطلقت نداء استغاثة، بعد حدوث انهيار في بعض المناطق من الشاطئ، بمليون دولار لمعالجة الانهيارات ووضع الحلول السريعة.





خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي سرحان، أن العمل جارٍ في إعادة بناء أبراج الندى شمال القطاع، وبرج المجمع الإيطالي، وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى ملف انجراف شاطئ القطاع.