اليابان تُحدد ميزانية إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطنقررت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، استخدام نحو 4.6 مليون دولار من احتياطي الموازنة لهذا العام، للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط.وذكرت (روسيا اليوم)، أن قرار الحكومة، يهدف إلى التحرك لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في مياه الخليج العربي.وأمر وزير الدفاع الياباني يوم الجمعة الماضي، بنشر قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) في الشرق الأوسط.وأكدت اليابان هذا الأسبوع، على أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط؛ لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة، بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.