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شؤون فلسطينية

الغرف التجارية تُطلع أمينها العام على آلية العمل بملف تصاريح التجار

الغرف التجارية تُطلع أمينها العام على آلية العمل بملف تصاريح التجار
صورة جماعية للمجتمعين
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع رؤساء الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، أمس الاثنين، مع جمال جوابرة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، بحضور وليد الحصري، رئيس غرفة تجارة غزة، ومحمد أبو وردة، رئيس غرفة تجارة شمال غزة، عامر النجار، رئيس غرفة تجارة خانيونس، بالإضافة إلى حضور كافة مدراء الغرف التجارية.

وتخلل الاجتماع مناقشة وتقييم آلية عمل الغرف التجارية في إدارة ملف تصاريح التجار، الذي شهد نجاحاً كبيراً يشهد له من قبل الكثير من التجار والجهات المعنية.

بدوره، أكد الحصري، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على عظم المسؤولية الواقعة على الغرف التجارية في إدارة ملف تصاريح التجار، والتي أثبتت قدرتها على مدار أكثر من ثلاثة شهور في إدارة هذا الملف.

وعبر الحصري عن مدى سعادته في اجتماع واتفاق الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، وخلق روح جديدة، تخدم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، ثمن جوابرة، جهود الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، في إدارة ملف تصاريح التجار، الذي بات يقع على مسؤوليتهم.

وأشاد جوابرة، بالتعاون والعمل المشترك المتواجد في الغرف التجارية في إطار استراتيجية موحدة تخدم التاجر الفلسطيني في كافة المحافظات الجنوبية.

من جانبه، أطلع د. ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والاعلام، وعضو لجنة القطاع الخاص لتصاريح التجار، الأمين العام للاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية، على تقارير مفصلة، توضح حجم الطلبات الصادرة من قبل اللجنة إلى وزارة الشؤون المدنية، حيث بلغ إجمالي الطلبات الصادرة من قبل الغرف التجارية 5108 طلبات من أصل 6757 طلباً وارداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص، أي ما يعادل 75% من إجمالى طلبات التصاريح.

الجدير ذكره، بأنة تم نقل ملف تصاريح التجار من قبل وزارة الشؤون المدنية إلى مؤسسات القطاع الخاص، كما هو مطبق في الضفة الغربية، وبناءً على هذا القرار تم تشكيل لجنة مكونة من: اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، اتحاد الصناعات الفلسطينية، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جمعية رجال الأعمال، و تسلمت اللجنة مهامها من وزارة الشؤون المدنية بتاريخ 18/9/2019.

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