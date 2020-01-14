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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: إسرائيل لن تُعطي جواباً بشأن الانتخابات بالقدس قبل آذار المقبل

قيادي فلسطيني: إسرائيل لن تُعطي جواباً بشأن الانتخابات بالقدس قبل آذار المقبل
الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، اليوم الثلاثاء: إن موقف القيادة واللجنة التنفيذية والشعب الفلسطيني، بأنه يريد انتخابات رئاسية وتشريعية، وإجراءها في غزة والقدس.

وتابع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: حتى الآن، الحكومة الإسرائيلية لم تعط جواباً واضحاً، ولن تعطي جواباً قبيل إجراء الانتخابات في آذار/ مارس المقبل، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد رأفت، أن الانتخابات، مرهونة بالسماح لنا بإجراء الانتخابات في القدس، كما حصل في أعوام 1996 و2005، و2006.

من جهة أخرى، قال رأفت: إن (صفقة القرن) باتت واضحة سواءً تم الإعلان عنها أو لا، مضيفاً: أن الصفقة باتت واضحة، من خلال المواقف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ومطالبتها بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووقف المساعدات الأمريكية.

وتابع: أيضاً (صفقة القرن) باتت واضحة من خلال تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو، وسفير أمريكا في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وتأييد الضم، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه القيادة، ترفض هذه السياسة الأمريكية و(صفقة القرن)، و14 دولة في مجلس الأمن، رفضت هذه السياسة الأمريكية. 

وقال رأفت: يريدون أن يدعموا قوى اليمين في إسرائيل بالانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة يمين متطرف، ولكن باتت المؤشرات تشير إلى أن نتنياهو، ذاهب للمحكمة. 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، تقدم بثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والسكرتيرالعام للأمم المتحدة، يطالب بتدخل الأمم المتحدة؛ لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأراضي، ومحاسبة إسرائيل. 

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