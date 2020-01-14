قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت لحم وجنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الدهم والتفيتش اليومية، واعتقال المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



فقد أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت محمود إبراهيم طقاطقة، ومحمد حاتم ديرية، إضافة للفتى أيهم غسان ثوابتة، بعد اقتحام منازلهم في بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن كانت قد اعتقلت الفتاة أماني هاني عبيد، من مخيم الدهيشة على (حاجز 300) شمال بيت لحم مساء أمس، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وفي قباطية جنوب جنين، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين ياسر إبراهيم أبو الرب، ومحمود عيد، بعد مداهمة منزليهما في البلدة.