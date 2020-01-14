ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتُعلّق بالعربية





رام الله - دنيا الوطندشنت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل في قصف أمريكي، صفحة على تطبيق (إنستغرام)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.ونشرت زينب على الصفحة، التي بلغ عدد متابعيها عشرات الآلاف خلال ساعات معدودة، أمس الاثنين، أول منشور لها، وهو عبارة عن صورة "مؤثرة" ليد والدها الجنرال الإيراني القتيل وخاتم إصبعه الشهير، والتي أخذت بعد لحظات من مقتله، خلال القصف الذي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد.وعلقت باللغة العربية: "ما رأیت إلا جمیلاً".وفي وقت سابق، وجهت زينب، خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة، وإسرائيل، وهي تحمل السلاح.واتهمت أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاماً في خدمة إيران.وكانت زينب مغمورة حتى اغتيال والدها، لتظهر بعد الحادث، وتوجه رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب لله، طالبته فيها بالثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن قتل والدها لن يمحو ذكراه.