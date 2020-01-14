دولي

كندا: الولايات المتحدة لم تُبلغنا بـ"ضربة سليماني"

كندا: الولايات المتحدة لم تُبلغنا بـ"ضربة سليماني"
الضربة الأمريكية لقاسم سليماني في العراق
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الاثنين، أنه لم يتلق تحذيراً بشأن الضربة الجوية الأميركية، التي تسببت بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

وقتل سليماني في بغداد يوم 3 كانون الثاني/ يناير، الأمر الذي دفع إيران لشن هجوم صاروخي على قواعد عراقية، تضم قوات أميركية يوم 8 كانون الثاني/ يناير قبل ساعات من إسقاط طائرة ركاب تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 بينهم 57 كندياً.

وقال ترودو وفقاً لنص مقابلة مع تلفزيون (غلوبال نيوز): "أعتقد أنه لو لم تكن هناك توترات، ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة، لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن".

وشنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدتين بالعراق، رداً على قتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية.

ونشر الجيش الأميركي دفاعات جوية من طراز (باتريوت) في مواقع أخرى بالشرق الأوسط، منها السعودية؛ لإسقاط أي صواريخ إيرانية، لكنه لا يملك تلك الإمكانات في قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق، التي استهدفها 11 صاروخاً على الأقل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.

أخبار ذات صلة

محللون: إيران لن تستهدف مضيق هرمز

محللون: إيران لن تستهدف مضيق هرمز

اليابان تُحدد ميزانية إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط

اليابان تُحدد ميزانية إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط

ابنة سليماني تقتحم &#34;إنستغرام&#34; بصورة &#34;مؤثرة&#34;.. وتُعلّق بالعربية

ابنة سليماني تقتحم "إنستغرام" بصورة "مؤثرة".. وتُعلّق بالعربية

بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أميركا

بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أميركا

إلغاء حكم إعدام غيابي ضد الرئيس الباكستاني السابق

إلغاء حكم إعدام غيابي ضد الرئيس الباكستاني السابق

استطلاع: غانتس يتقدم على نتنياهو والقائمة المشتركة تُحافظ على موقعها

استطلاع: غانتس يتقدم على نتنياهو والقائمة المشتركة تُحافظ على موقعها

الملكة إليزابيث تُعلّق على أزمة تخلي الأمير هاري عن الصفة الملكية

الملكة إليزابيث تُعلّق على أزمة تخلي الأمير هاري عن الصفة الملكية

حال ارتكابها &#34;خطأ جديداً&#34;.. إيران تتوعد بريطانيا برد &#34;قوي ومناسب&#34;

حال ارتكابها "خطأ جديداً".. إيران تتوعد بريطانيا برد "قوي ومناسب"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

إدارة المرور: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

إدارة المرور: ثلاث إصابات بأربعة حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

مستوطن يدهس طالبة في قرية كيسان شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طالبة في قرية كيسان شرق بيت لحم

الغرف التجارية تُطلع أمينها العام على آلية العمل بملف تصاريح التجار

الغرف التجارية تُطلع أمينها العام على آلية العمل بملف تصاريح التجار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت لحم وجنين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بيت لحم وجنين

هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات استشارية

هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات استشارية

براك: ثقة ودعم عربي لجهود دولة فلسطين في سبيل مكافحة الفساد

براك: ثقة ودعم عربي لجهود دولة فلسطين في سبيل مكافحة الفساد

الشيوخي يزور &#34;الأزهر&#34; لبحث الأحكام الشرعية التي تتعلق بحماية المقدسات والآثار

الشيوخي يزور "الأزهر" لبحث الأحكام الشرعية التي تتعلق بحماية المقدسات والآثار

منوعات

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

ممثلة خليجية تثير الجدل بعد تعليق عن خادمتها.. ماقصة تصويرها بالملابس الكاشفة؟

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

شاهد: أول ظهور لابن الفنان رابح صقر

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

تسريب وثيقة إقامة قتيل منزل نانسي عجرم في لبنان

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ&#34;البلطجة&#34;

نضال الأحمدية تتهم سيرين عبدالنور بـ"البلطجة"

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

بثينة الرئيسي تبكي وتعتذر للشعب الكويتي بسبب صورة نشرتها

فيديو جديد يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع

فيديو جديد يظهر وجه مقتحم منزل نانسي عجرم قبل أن يضع القناع

شاهد: سوري يهدد نانسي عجرم وأسرتها بالقتل

شاهد: سوري يهدد نانسي عجرم وأسرتها بالقتل

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

عربي

قصة طائرة قطرية عبرت أجواء إيران ليلة سقوط الطائرة الأوكرانية

قصة طائرة قطرية عبرت أجواء إيران ليلة سقوط الطائرة الأوكرانية

نبيه بري: نصف التدهور الاقتصادي في لبنان سببه &#34;سياسي صرف&#34;

نبيه بري: نصف التدهور الاقتصادي في لبنان سببه "سياسي صرف"

بالصور: الجيش المصري يعرض مقاتلات &#34;ميغ-29&#34; الروسية لأول مرة

بالصور: الجيش المصري يعرض مقاتلات "ميغ-29" الروسية لأول مرة

انتهاء محادثات موسكو بين حفتر والسراج دون اتفاق

انتهاء محادثات موسكو بين حفتر والسراج دون اتفاق