كندا: الولايات المتحدة لم تُبلغنا بـ"ضربة سليماني"

الضربة الأمريكية لقاسم سليماني في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الاثنين، أنه لم يتلق تحذيراً بشأن الضربة الجوية الأميركية، التي تسببت بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.



وقتل سليماني في بغداد يوم 3 كانون الثاني/ يناير، الأمر الذي دفع إيران لشن هجوم صاروخي على قواعد عراقية، تضم قوات أميركية يوم 8 كانون الثاني/ يناير قبل ساعات من إسقاط طائرة ركاب تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 بينهم 57 كندياً.



وقال ترودو وفقاً لنص مقابلة مع تلفزيون (غلوبال نيوز): "أعتقد أنه لو لم تكن هناك توترات، ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة، لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن".



وشنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدتين بالعراق، رداً على قتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية.



ونشر الجيش الأميركي دفاعات جوية من طراز (باتريوت) في مواقع أخرى بالشرق الأوسط، منها السعودية؛ لإسقاط أي صواريخ إيرانية، لكنه لا يملك تلك الإمكانات في قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق، التي استهدفها 11 صاروخاً على الأقل من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.