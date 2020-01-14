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بومبيو يكشف "سراً خاصاً" للعراقيين وما يجري في "الغرف المغلقة"

بومبيو يكشف "سراً خاصاً" للعراقيين وما يجري في "الغرف المغلقة"
القوات الامريكية في العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن جميع القادة العراقيين، أبلغوه في مجالس خاصة، بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.

وكان البرلمان العراقي، صوت الأسبوع الماضي، على قرار يُطالب بـ"إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

وقال بومبيو، الذي ترفض وزارته غالباً نشر تفاصيل اتصالاته، إن ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولاً عراقياً منذ مطلع الشهر الحالي، يتعارض مع ما يُعلنه هؤلاء في العلن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ورداً على سؤال خلال ندوة في جامعة ستانفورد، قال الوزير الأميركي: "لن يقولوا ذلك علناً، لكنهم في المجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أميركا هناك، وبحملتها لمكافحة الإرهاب".

وأكد بومبيو، أن الجنود الأميركيين، يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم الدولة، و"يؤمنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال، اللذين تريدهما غالبية العراقيين".

وفي الندوة الجامعية التي شاركت فيها، وزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، قال بومبيو: إنه تحدث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

واغتالت الولايات المتحدة، سليماني في 3 كانون الثاني/ يناير بعد سلسلة هجمات صاروخية، استهدفت الجيش الأميركي، ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران، اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأميركيين، البالغ عددهم 5200 جندي.

وقال مسؤولان عراقيان لوكالة (فرانس برس): "إن الرئيس الأميركي، حذر بأن بلاده ستجمد حساب الحكومة العراقية في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما ستكون له انعكاسات كارثية على اقتصاد بلاد الرافدين".

ويأتي هذا الموقف على الرغم من تأكيد ترامب مراراً أن الانتشار العسكري الأميركي مكلف جداً، وأن اجتياح العراق في العام 2003 وإطاحة صدام حسين، وما أعقب ذلك من سفك دماء، كان خطأ.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة، لا تزال مهتمة بتقليص رقعة انتشارها العسكري على المدى الطويل.

وقال: "حيثما تكون هناك إمكانية لتقليص الاعتماد على موارد الخزينة، وتقليل عدد الأرواح الأميركية المعرضة للخطر، سنفعل ذلك".

ورفض بومبيو الأسبوع الماضي، دعوة وجّهها له رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، لإرسال وفد لمناقشة سحب الجنود الأميركيين من العراق.

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