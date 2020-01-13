تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-7 15-8 14-8 بيت لحم 13-7 15-8 14-8 رام الله والبيرة 12-6 14-7 13-7 طولكرم 18-7 21-11 20-11 نابلس 15-8 17-9 16-9 قلقيلية 18-7 21-11 20-11 جنين 18-8 19-9 18-9 سلفيت 13-7 15-8 14-8 طوباس 18-8 19-9 18-9 روابي 15-7 17-8 16-8 الخليل 12-6 14-8 13-8 غزه 19-8 21-10 20-11 أريحا 21-10 22-11 21-11 خانيونس 19-8 21-10 20-11 الأغوار الشمالية 19-8 20-9 19-9 رفح 20-7 22-9 21-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو الثلاثاء، غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: