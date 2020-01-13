شؤون فلسطينية

إسرائيل تُصدر تصاريح لـ 500 تاجر من غزة وتسهيلات جديدة للقطاع

إسرائيل تُصدر تصاريح لـ 500 تاجر من غزة وتسهيلات جديدة للقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر، تقضي بإصدار تصاريح تتيح لـ 500 تاجر من قطاع غزة المحاصر، بالدخول إلى إسرائيل، وذلك في خطوة إضافية، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة (حماس).

وأوضحت الهيئة، أن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، تلقي خلال الأيام الماضية، تعليمات من القيادة السياسية، للموافقة على دخول 500 تاجر إضافي من قطاع غزة إلى إسرائيل.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا العدد، يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة، سبق وأن حصلوا على تصاريح دخول إلى إسرائيل، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة، تأتي في ظل ما وصفه مراسلها العسكري بـ"التقدم في جهود التسوية مع حركة حماس".

ولفت إلى أنه حال استمر الهدوء في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على إدخال عمال من القطاع للعمل في إسرائيل، وهي الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) حاليًا.

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