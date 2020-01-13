شؤون فلسطينية

الأسير زهران يُعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

الأسير زهران يُعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه مساء اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور رئيس الوحدة القانونية في الهيئة المحامي، جواد بولس، مضيفاً: إن تفاصيل الاتفاق ستعلن لاحقاً، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر، أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. 

ويعتبر هذا الإضراب، الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري، استمر 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال، أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتته على كامل المدة.

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