الكشف عن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

قالت وكالة (نوفوستي) الروسية، إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، التي أثمرت عنها المشاورات في موسكو، تضمنت التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار، والتخلي عن كافة العمليات الهجومية.



وجاء في مسودة الاتفاق، اليوم الاثنين، أن المشاركين في محادثات السلام الليبية بموسكو، اتفقوا على الالتزام بوقف العمليات القتالية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 12 كانون الثاني/ يناير، بدون شروط مسبقة.





وتنص مسودة الاتفاق على وقف كافة العمليات الهجومية والسعي إلى خفض التصعيد على جميع الاتجاهات، كما اتفق الطرفان على تحديد خط تماس، يضمن وقفاً ثابتاً لإطلاق النار، ودعم ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الاستقرار على الأرض، وتطبيع الأمور في طرابلس والمدن الأخرى، والانتقال إلى تخفيض منسق للتصعيد، حيث من المقرر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض، حسب الوثيقة.



وتقضي المسودة بتشكيل فرق عمل لصياغة شروط التسوية السياسية الليبية، وحل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار الاقتصاد، وذلك من خلال التفاوض.





يذكر، أن المحادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين والأطراف الليبية في موسكو، تمحورت حول وقف إطلاق النار في ليبيا، بين حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.



وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات، أن فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا على الاتفاق، فيما طلب الطرف الآخر المتمثل بخليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مهلة حتى صباح يوم الغد؛ لدراسة مسودة الاتفاق.

رام الله - دنيا الوطن