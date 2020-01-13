شؤون فلسطينية

الزهار: التهدئة طويلة الأمد اختراعات لفظية مُضللة ومعركة "وعد الآخرة" قريبة

الزهار: التهدئة طويلة الأمد اختراعات لفظية مُضللة ومعركة "وعد الآخرة" قريبة
القيادي في حركة حماس - محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، محمود الزهار، إن التهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، اختراعات لفظية مُضللة، مشيراً إلى أن إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية صفر.

وأضاف الزهار، لقناة (فلسطين اليوم): "وافقنا على الانتخابات؛ كي لا يقال إن حماس عطلت الانتخابات، وحماس والجهاد الإسلامي، تحاربان في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان أداة إيران في التعامل مع الملف الإسرائيلي وبرنامج المقاومة، لافتاً إلى أن "من يتخوف من إيران يعرف أنها تحقق انتصارات".

وتابع: "الرد الإيراني، جاء بعد توفر القرار السياسي والعسكري، وأعطى ردعاً لأكثر من طرف، سواء لمن أراد أن يحتمي بأمريكا من الدول العربية وإسرائيل"، مبيناً أنه أعطى أيضاً "طمأنة لبرنامج المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران وغيرها".

وشدد الزهار على أن القضاء على الاحتلال بات ضرورة للمنطقة كلها، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك علاقة لتحرير فلسطين، بين إيران والدول العربية، التي ترغب بتحرير فلسطين، والمقاومة الفلسطينية، والدولة السورية والدولة اللبنانية.

واستطرد :"معركة وعد الآخرة، أقرب مما يتصورها المتشائم، مشدداً على ضرورة، أن يكون هناك إرادة لتحرير فلسطين، وقوة مادية بالسلاح، وقوة سياسية. 

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