هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات استشارية

توقيع اتفاقية

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية خدمات استشارية وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في فندق الكرمل بمدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 13/1/2020، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والسيد وليد لبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والسيد يوسف حبش الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في فلسطين الى جانب لفيف من القطاع المالي وتحديداً ممثلي شركات الخدمات المالية الاسلامية والجهات ذات العلاقة.



وتهدف الاتفاقية الى بناء خارطة طريق لدعم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين من خلال وضع إطار شامل لتطوير النظام المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع كافة الشركاء وبما بشمل تقييم الوضع الحالي إضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير الخدمات المالية الإسلامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز نظم الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية ومواجهة التحديات التي تواجهها.



وأكد الدكتور نبيل قسيس، رئيس الهيئة في كلمته على أهمية توقيع هذه الاتفاقية والتي تعزز توجه هيئة سوق رأس المال في تنظيم وتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، وتطوير خدمات مالية إسلامية بما يحقق أهداف الهيئة الاستراتيجية في مجال تنشيط وتعميق قطاعات سوق رأس المال من خلال توفير فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للفئات المختلفة في المجتمع، وبما يعزز نسب الشمول المالي في فلسطين. كما أشار إلى التعاون الاستراتيجي المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تطوير قطاعات سوق رأس المال وعدد من المجالات الفنية من أهمها التأجير التمويلي وتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين.



من جانبه أكد السيد وليد لبدي، المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال كلمته على أهمية تطوير الخدمات المالية في فلسطين حيث تعتبر صناعة الخدمات المالية الاسلامية من أهم التحديات الراهنة في الاقتصاد الفلسطيني. كما وأضاف السيد لبدي بأن تطوير هذه الخدمات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيساعد في مواجهة التحديات طويلة الأمد والممثلة في الفقر والبطالة من خلال تسهيل حصول كل من الأفراد والشركات على التمويل اللازم.



ويذكر أن هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) قد عملتا خلال الأعوام الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة والتي تكللت بإنجازات هامة، ويعتبر هذا المشروع امتداداً لهذا التعاون وتحقيقاً لتوجه الهيئة في تطوير ونهوض صناعة التمويل الإسلامي تحديداً فيما يخص التأمين التكافلي والإجارة والصكوك. ويأتي ذلك انسجاماً واستراتيجية هيئة سوق رأس المال في تطوير البيئة الممكنة لصناعة التمويل الإسلامي بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية. ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.