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شؤون فلسطينية

الشيوخي يزور "الأزهر" لبحث الأحكام الشرعية التي تتعلق بحماية المقدسات والآثار

الشيوخي يزور "الأزهر" لبحث الأحكام الشرعية التي تتعلق بحماية المقدسات والآثار
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أمين عام اللجان الشعبية، منسق اتحاد الآثاريين العرب في دولة فلسطين، المهندس عزمي الشيوخي، جامع الأزهر الشريف في القاهرة بجمهورية مصر العربية، بمرافقة الدكتور محمد فراج، عضو الاتحاد العربي
للآثاريين العرب؛ لبحث الأحكام الشرعية التي تتعلق بحماية المقدسات والآثار العربية الفلسطينية، وتحريم التبادل التجاري مع الاحتلال، وما يتعلق بحقوق المستهلك في الشريعة الإسلامية.

وكان في استقبال الشيوخي في مقر لجنة الفتوى في جامع الأزهر، رئيس لجنة الفتوى في جامع الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور عبد الهادي زارع، وعضو اللجنة، الأستاذ الدكتور أحمد أبو سعدة.

ورحب زارع بالشيوخي، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني في أرض الرباط فلسطين بيت المقدس، ومؤكداً أن الأزهر الشريف يقف مع القضية الفلسطينية، ومع القدس الشريف، ومع المقدسات العربية في فلسطين، وإن الأزهر يعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يهتم بها شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

وأضاف زارع، أن مفتى الجمهورية الأسبق، د. جاد الحق، قد أفتى، أن معاونة اقتصاد "العدو" حرام شرعاً.

ومن جانبه، شكر الشيوخي، الأزهر والقائمين عليه على حسن الاستقبال، وعلى دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، وللقدس ولشعبنا وقيادتنا.

وقال الشيوخي: إن شاء الله، قريباً نصلي معكم وبصحبتكم في الحرم الإبراهيمي، وفي المسجد الأقصى الشريفين والمباركين والمحررين بعون الله، مشيراً إلى أن فلسطين وبيت المقدس، جزء من عقيدتنا الإسلامية، وإن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.






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