استطلاع: غانتس يتقدم على نتنياهو والقائمة المشتركة تُحافظ على موقعها

أظهر استطلاع للرأي، أجرته القناة الإسرائيلية الـ 12، تقدم حزب (أزرق أبيض) الذي يتزعمه بيني غانتس على حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.





وحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب (أزرق أبيض) على 34 مقعداً، و(الليكود) 31، و(القائمة المشتركة) 13، (العمل- جسر- ميرتس) 9، (شاس) 8، يهدوت (هتوراة) 7، (إسرائيل بيتنا) 7، (اليمين الجديد) 6، (اتحاد أحزاب اليمين) 5.



وأضاف الاستطلاع: "اليمين سيحصل على 57 مقعداً، اليسار56، ليبرمان 7 أصوات".





يذكر، أنه من المقرر، أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية للكنيست في آذار/ مارس المقبل، بعد فشل كافة الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل الحكومة.

رام الله - دنيا الوطن