الملكة إليزابيث تُعلّق على أزمة تخلي الأمير هاري عن الصفة الملكية





وأوضحت الملكة، أنه سيكون هناك فترة انتقالية، يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مشيرة إلى وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن قصر باكينغيهام، أن الملكة إليزابيث الثانية، اتفقت مع الأمير هاري وزوجته ميغان على "فترة انتقالية".وقال بيان للملكة: "هناك بعض المسائل المعقدة التي يتعين حلها، وهناك المزيد من الأعمال، التي يتعين القيام بها، لكنني طلبت أن يتم الوصول إلى القرارات النهائية في الأيام المقبلة"، وفق وكالة (رويترز).ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على "فترة الانتقال" لهاري وميغان، حيث يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة، وذلك بعد القمة الملكية "البناءة"، كما وصفها البيان.ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان عن مهامهما الملكية؛ ليعيشا حياة أكثر استقلالية، وذلك بعد محادثات، شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.وقالت الملكة: "عائلتي وأنا ندعم تماماً رغبة هاري وميجان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر، ورغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما كجزء له وقاره في عائلتي".